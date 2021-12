Difesa: Libano, conferenza Women in Uniform a Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caschi blu di Unifil - la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unfil) - hanno portato a termine la conferenza Women in Uniform sulle pari opportunità e l'uguaglianza di genere. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Unifil. Ha avuto termine con la conferenza Women in Uniform, l’attività condotta su più giornate dal contingente italiano di Unifil in materia di parità di genere presso la fondazione Imam Al-Sadr di Tiro. La fondazione in argomento è una associazione caritatevole, umanitaria e sociale, attiva nel Sud del Libano da quasi mezzo secolo e si caratterizza per i suoi interventi di assistenza ai gruppi vulnerabili del territorio, sostiene l’emancipazione femminile e gli orfani attraverso programmi di formazione e di supporto anche domiciliare. L’evento è stato concepito con lo scopo di rinforzare i valori di uguaglianza e inclusione mediante un messaggio semplice e motivante rivolto agli alunni della fondazione, lanciato da militari scelti tra le donne dei caschi blu italiani e delle forze armate libanesi (Laf), che, forti delle loro esperienze personali, hanno dimostrato come sia possibile raggiungere la parità di genere nell’ambito delle delle proprie forze armate e delle nazioni di appartenenza. (segue) (Com)