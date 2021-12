Difesa: Libano, conferenza Women in Uniform a Unifil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della conferenza, sono state approfondite alcune tematiche di particolare interesse data la peculiarità sociale, culturale e religiosa dell’area di riferimento. Attraverso le presentazioni dei role models, gli alunni hanno ricevuto degli esempi su come sia possibile affrontare e superare le difficoltà della vita, soprattutto quando queste sia dovute al genere di appartenenza. Gli interventi hanno attratto l’attenzione degli studenti, a maggioranza femminile. Gli argomenti esplicitati, sempre più affrontati nell'attuale panorama socioculturale internazionale, risultano nevralgici per un Libano sempre più impegnato verso le uguaglianze e le pari opportunità. Il progetto, in sostegno alla comunità locale, é stato sviluppato e portato a termine dal Gender Advisor del Comando del settore Ovest del sud del Libano, capitano Giada Di Lenardo, in stretto coordinamento con le autorità locali e le forze armate libanesi. L’attività di sensibilizzazione è stata particolarmente riconosciuta ed apprezzata dalla presidentessa della Fondazione, Rabab al Sadr Sharaf al Din. Ad essa, ha preso parte il comandante del contingente italiano in Libano, su base Brigata Aeromobile Friuli, generale Stefano Lagorio. (Com)