Zaki: Garavini (Iv), profonda gioia, risultato pressione italiana e internazionale

- La senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia viva-Psi, sottolinea che "la notizia della scarcerazione di Patrick Zaki è motivo di profonda gioia. Siamo felici che il giovane studente dell'università di Bologna possa riabbracciare i propri cari - prosegue la parlamentare in una nota -. È un bellissimo momento per quanti hanno creduto fin dal primo momento nella battaglia per 'Zaki libero'. Ed è toccante il ringraziamento di Patrick all'Italia. La pressione italiana e internazionale ha dato un primo, importante, risultato. Adesso è necessario non abbassare l'attenzione, affinché si tenga un giusto processo". (Com)