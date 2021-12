Sociale: Caritas Ambrosiana, un terzo dei “nuovi poveri” del covid sono donne sole con figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza Covid genera sempre più "nuovi poveri", di cui un terzo sono donne sole con figli minorenni a carico. È questo il dato allarmante che Caritas Ambrosiana segnala, alla luce di un 2021 all’insegna dell’assistenza ai più fragili. “Ci sono anche diverse coppie giovani con figli, che lavorano, ma non riescono col reddito percepito a mantenere la famiglia: hanno perso il lavoro durante la pandemia o hanno avuto una riduzione d'orario, ma non hanno accesso al reddito di cittadinanza e quindi l'unica strada è quella di chiedere aiuto a Caritas”, spiega in una nota il direttore Luciano Gualzetti. Nel solo 2021 sono state oltre 20.000 le persone che sono state costrette a chiedere aiuto agli Empori della Solidarietà di Caritas Ambrosiana. Proprio per sostentare queste famiglie, l’associazione ha organizzato il progetto “Regali Solidali”, con l’obiettivo di riuscire a raccogliere 10mila spese alimentari da poter distribuire a Natale e nei mesi successivi.(Com)