Madagascar: secondo giorno del processo su sventato omicidio presidente Rajoelina

- Prosegue oggi in Madagascar il processo sul tentato omicidio del presidente Andry Rajoelina, nel quadro del piano sventato lo scorso 20 luglio dalle forze di sicurezza malgasce, noto con il nome in codice di "Apollo 21". All'udienza inaugurale, tenuta ieri al tribunale di Anosy ad Antananarivo, erano chiamati a comparire i 21 imputati, 12 dei quali militari, ritenuti implicati in un complotto che oltre al capo dello Stato mirava secondo la Procura a neutralizzare altri personaggi pubblici malgasci. Se i principali imputati nel processo sono due ex ufficiali, il franco-malgascio Paul Maillot Rafanoharana ed il francese Philippe Marc Francois, accusati di attentato alla sicurezza dello Stato, cospirazione criminale e coinvolgimento in un complotto per assassinare il presidente, alla prima udienza l'attenzione si è focalizzata anche sul ruolo giocato dall'ex primo ministro Victor Ramahatra, sull'ex funzionario della Banca centrale Aina Razafindrakoto e sull'artista ed attivista Sareraka, tutti parte di un primo circolo nel quale Rafanoharana avrebbe condiviso il progetto "Apollo 21". Oggi si attende l'apertura del dibattito. Nell'udienza di ieri la difesa ha invece sollevato alcune obiezioni all'udienza, citando la violazione del principio della presunzione di innocenza, del segreto istruttorio nonché del diritto alla difesa. Fuori dall'aula, intanto, gli interventi mediatici di alcuni politici su questo caso non sono stati apprezzati dalla difesa, che ha citato tentativi di "pressione" sulla giustizia in un caso molto seguito dai cittadini malgasci. (segue) (Res)