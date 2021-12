Madagascar: secondo giorno del processo su sventato omicidio presidente Rajoelina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indiziati del piano sono come detto i due ex ufficiali, il franco-malgascio Paul Maillot Rafanoharana ed il francese Philippe Marc Francois, entrambi formati all’Alta scuola militare francese di Saint-Cyr e che oltre ad un passato militare avevano in comune un’attività imprenditoriale: nel 2020 Rafanoharana e François creano la società TsaraFirst, un fondo di investimento che – secondo quanto riferito sul profilo Linkedin di Philippe – ha “come vocazione di lavorare per lo sviluppo del Madagascar” e che sulla base delle informazioni locali era impegnata anche nel settore dell’oro. A conferma del budget messo a disposizione del piano c’è il ritrovamento di circa 220 mila euro – suddivisi in quattro valigie – nella casa di Paul Maillot Rafanoharana, somma che la moglie avrebbe confessato di aver ricevuto da una persona a lei sconosciuta. Sulla figura dell’altro principale indiziato, Philippe Marc Francois, vale la pena citare la sua esperienza come ex membro della Marina militare francese in pensione e la direzione, a lui affidata, di un Reggimento di fanteria in Ciad: l’uomo è stato fermato lo stesso 20 luglio all’aeroporto internazionale di Ivato mentre si apprestava a rientrare in Francia. Su queste basi gli inquirenti si sono concentrati sulle frequentazioni imprenditoriali dei due ex ufficiali francesi, ed in particolare di Rafanohama, noto per essere un buon esperto in strategia e gestione di progetti, consulente dei gruppi Benchmark Advantage e di Madagascar Oil, oltre che molto vicino all’arcivescovo di Antananarivo, Odon Razanakolona (segue) (Res)