Energia: vicepremier moldavo, contratto con Gazprom non impedisce liberalizzazione mercato

- Per la prima volta nella storia della Moldova, il governo ha negoziato con la società russa Gazprom da una posizione vantaggiosa, vista la possibilità per il Paese di approvvigionarsi di gas da fonti alternative. Lo ha detto il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, il vicepremier Nicu Popescu, all'emittente televisiva "TV8". Popescu ha respinto l'idea di concordare condizioni politiche o geopolitiche con la Federazione Russa firmando il contratto con Gazprom e ha affermato che tutti gli impegni assunti dalla Moldova si trovano nel Protocollo allegato al contratto, documento reso pubblico dal governo di Chisinau. "Non ci sono condizioni geopolitiche nel protocollo. L'organizzazione della Commissione intergovernativa non è una richiesta finanziaria, è un impegno che i due governi devono rispettare. L'impegno a non ristrutturare Moldovagaz (operatore del gas moldavo), implica anche modifiche legislative alla legge sul gas naturale. L'impegno per quanto riguarda l'attuazione del Terzo Pacchetto Energia è stato più volte rinviato, e in precedenza il rinvio era stato fatto per lo stesso motivo, come quest'anno, ovvero la mancanza di fonti di gas alternative e questo ha limitato le nostre azioni", ha affermato Popescu. (segue) (Rob)