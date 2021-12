Energia: vicepremier moldavo, contratto con Gazprom non impedisce liberalizzazione mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il protocollo firmato con Gazprom, la Moldova si impegna ad astenersi dalla ristrutturazione di Moldovagaz sino al completo pagamento dei debiti accumulati dalla Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova). Nello stesso documento, la Moldova si impegna a svolgere un audit internazionale che dimostrerà come si sono accumulati i debiti di Moldovagaz. "Dal prossimo anno vedremo come ci muoveremo verso l'attuazione del Terzo Pacchetto Energia, perché la mancata ristrutturazione di Moldovagaz non implica affatto che la Moldova non possa attuare disposizioni relative alla liberalizzazione del mercato. Ci sono misure per rafforzare e migliorare la sicurezza energetica che non sono state prese finora, ma che possono essere fatte senza l'immediata ristrutturazione di Moldovagaz", ha affermato Popescu. L'accordo sulle forniture di gas firmato con Gazprom ha una validità di cinque anni. Secondo il documento, la Moldova si impegna a versare il 20 di ogni mese sia il pagamento per i consumi della mensilità precedente che il 50 per cento dell'anticipo di quella corrente. (Rob)