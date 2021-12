Roma: Gualtieri, per frenare invasione cinghiali piani di recinzioni nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla presenza dei cinghiali nelle aree urbane "ci stiamo lavorando. L'assessora all'Ambiente sta predisponendo dei piani di recinzioni nei parchi per contenere il loro ingresso in città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del Maurizio Costanzo show che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 8 dicembre. "È anche una questione legata alla pulizia della città, quindi bisogna togliere i cassonetti dalle zone contigue" alle aree verdi e naturali, inoltre "abbiamo avviato anche un lavoro con l'università" sul tema, ha concluso il sindaco. (Rer)