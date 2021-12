Tunisia: rapporto, migliaia di medici e ingegneri hanno lasciato il Paese tra il 2015 e il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 39 mila gli ingegneri e 3.300 i medici che hanno lasciato la Tunisia tra il 2015 e il 2020 per cercare opportunità di lavoro all'estero. Lo ha rivelato il rapporto nazionale "Migrazioni internazionali in Tunisia" realizzata dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulle migrazioni. Il 55,5 per cento degli attuali emigrati tunisini, stimati in 566 mila persone, ha dichiarato di svolgere l’attività professionale nel Paese dove risiede, rispetto al 63,4 per cento prima della diffusione della pandemia di Covid-19, circostanza che rivela l'impatto negativo della crisi sanitaria. I settori occupazionali più importanti per gli emigrati tunisini sono l’edilizia con il 17 per cento, l'alloggio e la ristorazione con il 13,7 per cento, il commercio con l'8,7 per cento, il settore manifatturiero con l'8,1 per cento e l'agricoltura e la pesca con il 7 per cento. (Tut)