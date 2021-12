© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, è giunta in Albania per un’articolata visita istituzionale. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Tirana tramite Twitter. Nell’incontro dell'ufficio per la cooperazione tra i giovani della regione dei Balcani occidentali (Ryco), viene spiegato, "sono stati sollevati i temi del coinvolgimento diretto dei giovani e della loro inclusione nell'Unione europea". (Alt)