Droga: sequestrati 6 chili di cocaina in auto e a casa, 2 arresti

- I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Montepulciano (Siena), hanno arrestato un giovane albanese, residente a Chianciano Terme (Si) e domiciliato a Cesano Maderno (Monza), con l’accusa di trasporto e detenzione di cocaina. Il giovane è stato fermato, alla guida della sua auto, all’uscita del Casello di Chiusi- Chianciano Terme. L' atteggiamento nervoso del guidatore ha insospettito i carabinieri che hanno chiesto rinforzi. L'uomo è stato accompagnato alla caserma di Chiusi Scalo e a seguito di una perquisizione accurata dell' autovettura sarebbero stati scoperti 3 grossi panetti di 3,5 chili, la macchina, inoltre, sembrerebbe essere stata modificata. Lo stupefacente rinvenuto, ritenuto dagli inquirenti di elevata purezza, avrebbe un valore approssimativo di circa 400 mila euro. L’ingente quantitativo di cocaina è stato sequestrato unitamente all’autovettura utilizzata per il trasporto. L' uomo è stato arrestato per trasporto e detenzione di stupefacenti e condotto nella casa circondariale di Siena in attesa di comparire davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Siena. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sono state effettuate perquisizioni anche nell' abitazione di Cesano Maderno, all' interno della quale sarebbero stati ritrovati 3 chili di cocaina e 71 mila euro, cifra ritenuta profitto della vendita dello stupefacente. E' stato arrestato anche il fratello dell' uomo presente in appartamento, trovato in possesso di materiale idoneo al taglio e al confezionamento della droga.(Ren)