- Giovedì 9 dicembre, alle 11.30, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, svolge l'audizione del giornalista Paolo Mastino. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)