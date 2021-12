Belgio: Covid, proteste a Bruxelles contro obbligo vaccinazione per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Bruxelles sono scese in strada migliaia di persone per manifestare contro l'obbligo vaccinale contro il coronavirus che il governo belga vuole imporre al personale sanitario dall'inizio del prossimo anno. Secondo quanto riferito dalla polizia, erano 3.800 i manifestanti che hanno partecipato alla mobilitazione indetta dall'intersindacale. Il testo, presentato tre settimane fa su proposta del governo guidato dal premier Alexander De Croo, punta a far scattare la misura dal primo gennaio. Il progetto di legge ancora deve essere approvato dal Parlamento. Chi rifiuterà la vaccinazione sarà sospeso dal primo gennaio per essere licenziato dal primo aprile. Secondo un recente studio, il 10 per cento del personale sanitario in Belgio non è ancora vaccinato. (Frp)