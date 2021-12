Rifiuti: Gava, 1,3 milioni di tonnellate fuori Regione, investiamo per autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ben 1,3 milioni le tonnellate di rifiuti che oggi vengono trattate fuori dalle Regioni di origine, causando inquinamento e aggravi economici consistenti. Per questa ragione con il Pnrr investiamo per migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, rispondendo ad un’interrogazione in commissione Ambiente alla Camera. Il ministero per la Transizione ecologica "ha già investito 1 miliardo e 500 milioni di euro per nuovi impianti o per l'ammodernamento di impianti esistenti e 600 milioni per progetti 'faro' di economia circolare. L’obiettivo è l’autosufficienza regionale", ha aggiunto.(Rin)