Cina-Sierra Leone: incontro Yang-Bio, focus su rafforzamento dialogo e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione multisettoriale con la Sierra Leone, al fine di favorire la ripresa economica del Paese. È quanto dichiarato dal direttore dell'Ufficio della Commissione per gli Esteri, Yang Jiechi, durante un incontro con il presidente sierraleonese Julius Maada Bio. I colloqui si sono tenuti ieri nella capitale africana Freetown e hanno delineato le principali aree di cooperazione futura, tra cui commerci, sanità e infrastrutture. Sul piano diplomatico, le parti prevedono di rafforzare il coordinamento bilaterale all'interno delle Nazioni Unite e in altri organismi internazionali. Ricordando il piano di sostegno al continente annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nel corso del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), Yang ha ribadito "il sincero impegno" della Cina nei confronti degli Stati africani. Ringraziando Pechino per il sostegno dimostrato "nei momenti critici, compresa la lotta all'Ebola e al Covid-19", Bio ha affermato che "la Sierra Leone è pronta a far progredire attivamente la cooperazione bilaterale nel quadro della Focac, a rafforzare ulteriormente il coordinamento sugli affari multilaterali, e a salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi della Cina dell'Africa, nonché dei Paesi in via di sviluppo in generale". Oggi è l'ultimo giorno del tour africano dell'alto funzionario cinese, che dallo scorso 3 dicembre ha visitato Cipro, Repubblica del Congo e Sierra Leone.(Cip)