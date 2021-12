Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite giocano la carta Stephanie Williams, già inviata pro-tempore nel Paese nordafricano, aggirando il possibile il veto della Russia al Consiglio di sicurezza nel tentativo di salvare il processo elettorale a due settimane dal voto previsto il 24 dicembre. Ieri sera, infatti, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha annunciato la nomina della diplomatica statunitense come "consigliere speciale per la Libia", una qualifica che consente alla diplomatica Usa di entrare subito in azione senza passare dal Palazzo di Vetro. “Condurrà i buoni uffici e gli sforzi di mediazione e gli impegni con le parti interessate regionali e internazionali libiche per perseguire l'attuazione dei tre percorsi di dialogo intra-libico sul piano politico, della sicurezza e dell’economia, sostenendo lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari in Libia”, si legge in una nota della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). La notizia giunge dopo le dimissioni dell’attuale inviato in Libia, Jan Kubis, effettive a partire dal 10 dicembre, e il "niet" della Russia alla nomina del diplomatico britannico Nicholas Kay come sostituto. (segue) (Lit)