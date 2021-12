Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “discesa in campo” di Williams evita un pericoloso vuoto a partire dal 10 dicembre, quando Kubis lascerà a tutti gli effetti l’incarico e quando dovrebbe partire la campagna elettorale per le consultazioni presidenziali del 24 dicembre. Il condizionale è d’obbligo perché ad oggi non è ancora chiaro se ci siano i tempi tecnici per organizzare il voto. Nonostante la battaglia dei ricorsi e controricorsi si sia ormai conclusa, ad oggi l’Alta commissione elettorale della Libia (Hnec) non ha ancora pubblicato la lista finale dei candidati presidenziali. Non solo. La Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo libico che si riunisce nella Libia orientale, potrebbe decidere oggi di estromettere Imad al Sayeh, il capo della Hnec che ieri ha incontrato Aguila Saleh, presidente del Parlamento “in quiescenza” e candidato presidenziale. (segue) (Lit)