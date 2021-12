Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina della diplomatica statunitense è stata ben accolta in Libia. Fonti di Tripoli hanno spiegato ad "Agenzia Nova" che "molto probabilmente si sta andando verso un rinvio elezioni che dovrà gestire proprio Williams". Da parte sua, la missione dell'Unione Europea in Libia ha accolto il ritorno dell'ex inviata Onu pro-tempore nella sua nuova veste di consigliere speciale. La missione Ue ha espresso in un comunicato il proprio desiderio di lavorare con Williams, che "ha dimostrato il suo impegno per sostenere la stabilità della Libia", esprimendo fiducia che la presenza della diplomatica Usa "sarà la chiave per il successo del processo politico a beneficio del popolo libico". Il rappresentante europeo in Libia, Jose Sadabell, si è congratulato via Twitter con l’ex inviata pro-tempore delle Nazioni Unite: “Congratulazioni a lei... e ai libici. La sua visione, energia e impegno saranno la chiave per il successo del processo politico al servizio del popolo libico”. (segue) (Lit)