Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale (4)

- Williams, come detto, ha già servito come inviato ad interim delle Nazioni Unite per la Libia. La diplomatica Usa ha inoltre svolto il ruolo di rappresentante speciale facente funzione e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia dal 2020 al 2021, dopo il ritiro per motivi di salute del diplomatico libanese Ghassan Salamé, e di vice rappresentante speciale (politico) dell'Unsmil dal 2018 al 2020. In un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” lo scorso 24 giugno, Williams aveva detto che “ciò che rende la crisi libica unica è che si tratta fondamentalmente di un conflitto per l’accesso e il controllo delle risorse. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo messo il percorso economico e finanziario allo stesso livello dei percorsi politico e militare. Questo è il fattore chiave sotto-traccia del conflitto”. (segue) (Lit)