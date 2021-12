Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più recentemente, lo scorso 4 dicembre, Williams è intervenuta ai Med Dialogues di Roma, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Insieme al Professor Salamé, abbiamo cercato di mettere i libici e non l’Onu nella cabina di pilotaggio e lo abbiamo fatto: quello libico è stato uno dei pochi conflitti internazionali dove si può davvero dire che le Nazioni Unite hanno svolto una mediazione naturale e neutrale”, ha detto Williams, ricordando come le tre “tracce” (politica, economica e militare) del piano ideato dal tandem Williams-Ghassan Salamé siano ancora aperte. La diplomatica ha poi parlato della “crisi di legittimità” in Libia “che si può curare solo con un processo elettorale libero ed equo”. (segue) (Lit)