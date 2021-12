Libia: l’Onu tenta la carta Stephanie Williams per salvare il processo elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al ruolo degli Stati Uniti nella crisi libica, la diplomatica Usa ha detto che la Libia rappresenta per l’amministrazione statunitense di Joe Biden “una priorità”, come dimostrano il “doppio cappello” di ambasciatore e inviato dato a Richard Norland e la partecipazione della vicepresidente Kamala Harris alla Conferenza internazionale sulla Libia di Parigi. "La Libia ha sofferto una crisi di legittimità che si può curare solo con un processo elettorale libero ed equo. Pochi giorni fa, il segretario di Stato (Antony) Blinken ha detto che queste elezioni dovrebbero essere parte della soluzione, non parte del problema”, ha aggiunto Williams, la quale ha inoltre negato le teorie secondo cui Washington si starebbe ritirando dalla regione. “Questo non accadrà mai per l’importanza geografica e strategica della regione Mena”, ha concluso. (Lit)