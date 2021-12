Imprese: Enel leader nella lotta a cambiamento climatico secondo CDP (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di informativa e di valutazione annuale in materia ambientale di CDP - prosegue la nota - è ampiamente riconosciuta come il gold standard della trasparenza aziendale sui temi relativi all’ambiente. Nel 2021, più di 590 investitori con oltre 110 trilioni di dollari Usa di asset e più di 200 grandi acquirenti con 5,5 trilioni di dollari Usa di spesa per appalti hanno richiesto alle aziende di divulgare i dati su impatti ambientali, rischi e opportunità attraverso la piattaforma di CDP. Una metodologia dettagliata e indipendente viene utilizzata da CDP per valutare le aziende, assegnando un punteggio da A a D- in base alla completezza dell'informativa, alla consapevolezza e alla gestione dei rischi ambientali e alla dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come l'impostazione di obiettivi ambiziosi e significativi. Il modello di governance climatica del Gruppo e il suo approccio alla gestione dei rischi e delle opportunità dei cambiamenti climatici, insieme alle azioni messe in atto in tutto il mondo per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) accelerando le energie rinnovabili ed abbandonando gradualmente la generazione a carbone, sono state alcune delle best practice riconosciute da CDP. (segue) (Com)