Imprese: Enel leader nella lotta a cambiamento climatico secondo CDP (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo - continua la nota - ha recentemente anticipato di 10 anni, dal 2050 al 2040, il proprio impegno di Net Zero, sia per le emissioni dirette che indirette. Questo ambizioso impegno sarà raggiunto dismettendo gradualmente tutte le centrali elettriche a carbone entro il 2027 e le centrali elettriche a gas entro il 2040, insieme all'uscita dal mercato della vendita di gas attraverso la promozione dell'elettrificazione, senza ricorrere ad alcuna misura di compensazione, come la tecnologia di rimozione del carbonio o soluzioni nature-based. Inoltre, tra il 2021 e il 2030 il gruppo prevede di investire direttamente, attraverso il modello di business di Ownership, circa 70 miliardi di euro e raggiungere circa 129 GW di capacità rinnovabile installata consolidata entro il 2030, portando a una riduzione dell'80 per cento delle proprie emissioni dirette di gas serra (Scope 1) entro il 2030 rispetto al 2017, come certificato dalla Science Based Targets Initiative secondo un percorso di 1,5˚C. La leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del gruppo in diversi altri importanti indici della sostenibilità e classifiche, come gli indici MSCI ESG Leaders, gli indici 120 Euronext Vigeo Eiris, l’indice MIB ESG, la serie di indici FTSE4Good, l'indice STOXX Global ESG Leaders, l’ISS “Prime” rating, l’indice Bloomberg Gender Equality, l'indice Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion, la classifica Top 100 Gender Equality di Equileap e gli indici ECPI. (segue) (Com)