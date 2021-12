Imprese: Enel leader nella lotta a cambiamento climatico secondo CDP (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo attira in maniera crescente l’interesse degli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), le cui partecipazioni nella società sono in costante crescita, e rappresentano ad oggi circa il 14,6 per cento del capitale sociale di Enel, pari a quasi il doppio rispetto ai livelli del 2014. Tale incremento, coerente con il crescente riconoscimento dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo termine, testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità. Un esempio dell'impegno di Enel nella lotta al cambiamento climatico e nella transizione verso un sistema energetico a zero emissioni, riconosciuto da CDP - conclude la nota - emerge nella vision e nel piano di elettrificazione 2030 del gruppo per la Sardegna, disponibile qui: https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2021/09/piano-futuro-green-sardegna. (Com)