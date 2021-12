Lavoro: Fabi, dal 13 dicembre a Milano il 126esimo Consiglio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occupazione, aggregazioni, Europa, digitale e smart working: sono i temi principali al centro del 126° Consiglio nazionale e della 11esima Conferenza d’organizzazione che la Fabi ha organizzato dal 13 al 17 dicembre. "You’ll never walk alone" ovvero "Non camminerete mai da soli" è il titolo del doppio evento che si svolgerà al Palazzo del Ghiaccio di Milano. All’appuntamento parteciperanno, assieme al segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, i vertici dell’Abi, di Federcasse e dei principali gruppi bancari, i rappresentati delle altre organizzazioni sindacali oltre che tutti i membri della segreteria nazionale. Si parlerà del futuro del settore bancario, delle possibili operazioni di fusione, di pressioni commerciali, del progetto di banca del Mezzogiorno, del ruolo della vigilanza, di credito e prodotti finanziari, della clientela, delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, di relazioni sindacali, del lavoro da remoto, delle nuove tecnologie, di credito cooperativo, del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nella giornata di lunedì 13 dicembre è prevista una serie di dibattiti e tavole rotonde, alle quali prenderanno parte il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, e poi amministratori delegati e chief executive officer dei principali gruppi bancari italiani: Carlo Messina (Intesa Sanpaolo), Andrea Orcel (Unicredit), Carlo Cimbri (Unipol), Piero Montani (Bper), Guido Bastianini (Monte dei Paschi di Siena), Giuseppe Castagna (Banco Bpm), Giampiero Maioli (Crédit Agricole Italia), Bernardo Mattarella (Mediocredito Centrale), Giampiero Bergami (Banca Popolare di Bari). I lavori di lunedì 13 dicembre cominceranno con la relazione del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, e con un dibattito tra il presidente del Casl (Comitato affari sindacali e del lavoro) dell’Abi, Salvatore Poloni, e tutti i segretari generali delle organizzazioni sindacali del settore bancario: Riccardo Colombani (First Cisl), Nino Baseotto (Fisac Cgil), Fulvio Furlan (Uilca), Emilio Contrasto (Unisin) e Sileoni. (segue) (Com)