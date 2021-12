Rifiuti: Gava, consentito a regione Lazio trasferimento a discarica di Mariana Mantovana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "La situazione emergenziale della gestione dei rifiuti della regione Lazio è, purtroppo, da anni critica. Nel corso del 2021 il Lazio è stato interessato da una nuova grave situazione emergenziale che ha costretto il presidente Nicola Zingaretti a emanare ordinanze urgenti per fronteggiare la situazione e scongiurare gravi conseguenze anche sanitarie", ha ricordato Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, rispondendo ad un’interrogazione in commissione Ambiente alla Camera. "In questo contesto si è consentito alla regione Lazio di sottoscrivere accordi con la regione Lombardia e, tra questi, quello per il trasferimento alla discarica di Mariana Mantovana in Lombardia", ha aggiunto. (Rin)