Milano: preso presunto omicida di 82enne, trovato stamattina a Melegnano

- È stato trovato questa mattina, intorno alle 9, il sospetto omicida di Pierantonio Secondi, l'82enne ucciso ieri sera nel suo appartamento in via Giulio Romano. L'uomo, un 35enne nato in Romania, è stato rintracciato nei pressi della farmacia in cui lavora come magazziniere a Melegnano. Nel condominio dove risiedeva la vittima sono state trovate alcune mail stampate in cui il 35enne - che aveva avuto una relazione sentimentale con la vittima - dichiarava le sue intenzioni. Sembrerebbe infatti che l'uomo non accettasse la fine della relazione e lo scorso 13 ottobre gli era stato notificato un divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dall'83enne. (Rem)