Zaki: M5s, scarcerazione è primo passo, auspichiamo assoluzione

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri dichiarano: “E' la notizia che aspettavamo dal febbraio 2020, dal momento in cui è iniziata una carcerazione preventiva in violazione di ogni diritto umano: finalmente possiamo gioire per la liberazione di Patrick Zaki. Un fatto che ci riempie di gioia - si legge in una nota - e dimostra come sia servita la mobilitazione internazionale con gli appelli della società civile e del mondo accademico così come vanno ringraziate le autorità diplomatiche italiane ed europee per il lavoro di questi mesi". I parlamentari aggiungono: "Non abbiamo mai abbassato i riflettori su questo caso pretendendo dall'Egitto di Al Sisi una giustizia giusta e lo stop a ogni sopruso. La notizia di oggi, però, la consideriamo un primo passo, quel che auspichiamo è la sua totale assoluzione. Vogliamo rivedere Zaki libero e in Italia!”. (Com)