Bangladesh: commenti offensivi sulle donne, si dimette sottosegretario all’Informazione

- Murad Hassan, sottosegretario all’Informazione del Bangladesh, si è dimesso su richiesta della premier, Sheikh Hasina, in seguito alle polemiche suscitate da sue dichiarazioni offensive nei confronti delle donne. Le dimissioni erano state sollecitate da più parti, dalle organizzazioni per la difesa delle donne al Partito nazionalista (Bnp), dal momento che Murad aveva parlato in termini offensivi dell’attrice Mahiya Mahi e di un’esponente della famiglia Zia, Zaima Rahman. I commenti del politico sono stati diffusi sui social network e la questione è stata sottoposta all’Alta corte, che ha ordinato alla Commissione per la regolamentazione delle telecomunicazioni (Btrc) di adottare le misure necessarie per rimuovere gli audio e i video offensivi.(Inn)