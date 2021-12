Speciale difesa: Germania, Lambrecht, grande sfida essere ministra della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere ministra della Difesa della Germania è “una grande sfida”. È quanto affermato da Christine Lambrecht, titolare uscente della Giustizia nominata alla Difesa nel prossimo governo federale, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Lambrecht, esponente della SpD, ha aggiunto che la sua nomina al vertice della Difesa è stata “una sorpresa per molti” e ha evidenziato come le Forze armate tedesche (Bundeswehr) "abbiano meritato che le trattiamo con rispetto”. Lambrecht ha quindi sottolineato il ruolo della Bundeswehr nell'azione di contrasto alla pandemia di Covid-19, in particolare i voli dell'aeronautica (Luftwaffe) per il trasporto dei pazienti affetti da Covid dagli ospedali della Germania dove le unità di terapia intensiva sono in condizioni critiche a quelli dove vi è maggiore disponibilità di letti, sia nel Paese sia all'estero. La ministra designata della Difesa tedesca ha poi dichiarato che la carriera militare deve essere resa “attraente”, mentre le operazioni della Bundeswehr all'estero dovranno essere sempre “valutate”. In particolare, per Lambrecht sarà necessaria “una strategia di uscita” dai teatri operativi, alla luce dell'esperienza della Nato in Afghanistan. (Geb)