Speciale difesa: India-Russia, Putin, Mosca vuole proseguire cooperazione tecnico-militare con Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende continuare a sviluppare relazioni sia nella sfera internazionale che in ambito tecnico-militare con l'India. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dei colloqui con il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi. "Stiamo conducendo esercitazioni militari congiunte sia in India che in Russia, intendiamo continuare a lavorare in questa direzione", ha sottolineato Putin, esprimendo gratitudine alla parte indiana per la collaborazione in questo settore. Poco prima il ministero della Difesa russo aveva annunciato la firma di un accordo sulla cooperazione tecnico-militare tra Russia ed India dal 2021 al 2030. (Rum)