Speciale difesa: India-Russia, Putin, preoccupazione per terrorismo, traffico droga e situazione in Afghanistan

- La Russia è preoccupata per tutto quello che è legato alle attività terroristiche, al traffico di sostanze stupefacenti ed alla criminalità organizzata e, a tal proposito, non può non esprimere preoccupazione in relazione all'attuale situazione in Afghanistan e per come questa si stia sviluppando. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso dei colloqui con il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi. Putin ha anche osservato che l'odierna riunione nel formato 2+2 tra i rispettivi ministri della Difesa e degli Esteri indica che Russia e India continuano a sviluppare le loro relazioni a livello internazionale. (Rum)