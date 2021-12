Speciale difesa: Iraq, presidente Kurdistan Barzani incontra leader Peshmerga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato durante una riunione d’emergenza, i capi dei Peshmerga (le forze armate curde). Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". La riunione è stata convocata a seguito dell’attacco dello Stato islamico (Is) subito dalle forze armate curde nei pressi del villaggio di Qara Salem, sul confine dei governatorati di Kirkuk e Erbil, in cui hanno perso la vita quattro Peshmerga. Da settimane, infatti, gli attacchi dell’Is nei confronti dei militari di Erbil e della comunità curda si sono intensificati. Per le autorità curde, i militanti dell’Is stanno approfittando delle difficoltà di Erbil e di Baghdad nel coordinare le forze armate regionali con quelle nazionali: i territori al confine tra la regione autonoma e gli altri governatorati dell’Iraq sono giuridicamente contesi tra il governo centrale e quello curdo; di conseguenza, la sicurezza non rientra nelle competenze di nessuna delle due autorità, rendendo il territorio, prevalentemente montuoso, una zona propensa alla proliferazione di cellule terroristiche. All’incontro hanno partecipato anche il ministro dell’Interno del Kurdistan e il ministro dei Peshmerga. L’obiettivo è di trovare una soluzione temporanea alle falle nella gestione della sicurezza in attesa che Erbil e Baghdad raggiungano una soluzione condivisa. (Res)