Speciale difesa: Sudan, attacco al campo profughi di Krinding, almeno 48 morti in scontri intercomunitari

- Almeno 48 persone sono morte e 35 altre sono rimaste ferite negli scontri intercomunitari scoppiati nella regione occidentale sudanese del Darfur fra membri di etnie arabe e non arabe dopo che i primi hanno attaccato il campo profughi di Krinding. E' questo il bilancio confermato al momento dalle autorità del Sudan sull'attacco. Secondo il portavoce del Coordinamento generale per i rifugiati e gli sfollati in Darfur, Adam Regal, i membri delle Forze di difesa popolari - milizie islamiste create dopo il colpo di stato militare condotto nel 1989 dall'ex presidente sudanese Omar Al Bashir - hanno attaccato il campo all'alba di domenica, dando alle fiamme e saccheggiando gli averi dei profughi. (Res)