Speciale difesa: partnership tra Ip ed Esercito per offerta commerciale per personale Forza armata

- Il sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Gaetano Zauner, ha ricevuto l'amministratore delegato di Italiana Petroli (Ip), Daniele Bandiera, a seguito dell'iniziativa di partnership promossa tra Esercito italiano e il gruppo Api volta a consentire l'acquisto di carburante a condizioni agevolate per le donne e uomini della Forza armata. Secondo quanto riferisce una nota congiunta, l'iniziativa consente di ottenere uno sconto personalizzato nei 5000 distributori Ip, il più grande gruppo privato italiano operante nel settore dei carburanti, mediante l'utilizzo della card Ip Plus fast. "L'Esercito, nell'intima convinzione che i propri uomini e donne rappresentino la risorsa più preziosa, considera la policy del benessere del personale militare fondamentale. Partnership come quella siglata vogliono premiare anche le nostre famiglie, che quotidianamente ci sostengono nel nostro servizio ai cittadini, perché noi siamo l'Esercito degli italiani", ha dichiarato il Generale Zauner. Successivamente l’Ad di Ip Bandiera, ha commentato la collaborazione dicendo "siamo felici di iniziare una collaborazione con l'Esercito: “Ci uniscono l'orgoglio di essere italiani e la presenza capillare e costante sul territorio. L'offerta dedicata ai militari e al personale civile in servizio nell'Esercito esprime anche la gratitudine e la voglia di essere vicini a chi ogni giorno lavora per l'Italia". All'incontro, svoltosi nel pieno rispetto delle norme anti-covid, era presente il direttore vendite di Ip, Simone Alfonsi, oltre a una rappresentanza di personale del Quinto reparto affari generali dello Stato maggiore dell'Esercito". L'obiettivo della partnership è anche quello di promuovere la sostenibilità, infatti, le donne e gli uomini dell'Esercito, al prezzo dei carburanti tradizionali, potranno rifornirsi con Optimo, il carburante che consente anche di ridurre i consumi ed emissioni di CO2. (Res)