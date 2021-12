Francia: Covid, in ospedali Marsiglia scatta "piano bianco" per far fronte ad aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ospedali di Marsiglia è scattato il "piano bianco" per far fronte all'aumento di contagi da coronavirus. Lo ha deciso l'Agenzia sanitaria regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il dispositivo, creato nel 2004, prevede una massima mobilitazione per gestire al meglio l'aumento di pazienti nelle strutture ospedaliere. Il personale sanitario e amministrativo può essere richiamato, alcune operazioni giudicati non prioritarie possono essere annullate e viene messo a disposizione un maggior numero di letti. "Il nostro dipartimento ha appena superato la soglia di incidenza di 600 (casi) ogni 100 mila abitanti", ha scritto sul sito Assistenza Pubblica, Ospedali di Marsiglia (Ap-Hm) (Frp)