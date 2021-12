Germania: Covid, Scholz difende restrizioni per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco designato, Olaf Scholz, ha difeso le restrizioni decise in Germania per i non vaccinati contro il Covid-19, come mezzo per spezzare la quarta ondata del virus. “Il processo di infezione che colpisce tutti noi oggi viene dai non vaccinati, non vi è dubbio”, ha evidenziato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz ha aggunto che molti dei non vaccinati sono “anch'essi minacciati, perché la probabilità che si infettino è molto, molto elevata e quindi è anche molto probabile che alcuni di loro si ammaleranno e dovranno lottare per la vita in un reparto di terapia intensiva”. Pertanto, ha sottolineato il prossimo cancelliere tedesco, “è chiaro che sono necessarie restrizioni per coloro che non sono stati vaccinati” contro il coronavirus. Per Scholz, “dobbiamo fare di tutto per garantire che possiamo proteggere la salute dei cittadini e ciò avrà successo soltanto se un gran numero di loro verrà vaccinato”. (Geb)