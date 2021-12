Maltempo: Provincia Monza e Brianza, avviato piano neve, mezzi pronti a entrare in azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- in relazione alle previsioni meteo che annunciano neve in Brianza a partire dalle prime ore del mattino di domani 8 dicembre, la Provincia d Monza e Brianza comunica di aver predisposto un piano neve per garantire la sicurezza sugli oltre 200 Km di strade provinciali. Pronti a entrare in azione i mezzi appositamente attrezzati per la salatura dei manti stradali per prevenire la formazione di ghiaccio e per lo sgombero della neve con lame di varia ampiezza. Sono state programmate le operazioni di salatura già per le prime ore della mattinata con 6 spargisale a scopo preventivo, successivamente, qualora persista l'evento nevoso con cumuli superiori a tre centimetri, sono pronte a entrare in azione 30 lame sgombraneve che resteranno in circolazione per tutto il tempo necessario. Sono a disposizione altri sei spargisale che portano la flotta dei mezzi a disposizione a 12 spargisale.(Com)