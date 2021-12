Zaki: Oddati (Pd), notizia bellissima ma battaglia libertà non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico, ricorda: "Ventidue mesi di detenzione ingiusta. Tanto è durato il calvario di Patrick Zaki che da oggi potrà tornare in libertà in attesa del processo che comincerà il 1 febbraio. Una notizia attesa da tempo e bellissima ma che ci soddisfa a metà - continua l'esponente del Pd sui social -. Sarà una battaglia ancora lunga e la mobilitazione in favore dei diritti umani e delle libertà non dovrà certo terminare con questa sentenza. Ora più che mai occorre insistere, continuare a chiedere giustizia e verità per Patrick senza mai dimenticare anche Giulio Regeni". (Rin)