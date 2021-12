Suppletive Roma: presidenti Municipi centro, serve candidatura unica e condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere le suppletive nel Collegio Roma 1 "è evidente che solo una candidatura condivisa, molto conosciuta e riconoscibile sul territorio, che abbia avuto esperienze amministrative di primo piano nella nostra città, possa rappresentare degnamente i cittadini del collegio, anche in vista delle importanti scelte che dovranno riguardare la città di Roma". Lo dichiarano in una nota i presidenti dei Municipi che abbracciano l'area del centro chiamata al voto il 16 gennaio, quindi I, II, XIV, e XV di Roma Capitale, Lorenza Bonaccorsi, Francesca Del Bello, Marco Della Porta e Daniele Torquati. "Come Presidenti dei municipi che insistono nel collegio elettorale di Roma 1 - aggiungono- rispetto alle elezioni che avranno luogo il 16 gennaio, riteniamo che, nonostante la netta affermazione del centrosinistra nelle ultime suppletive, l'esito non sia affatto scontato, ma strettamente legato alla partecipazione al voto. Abbiamo davanti una campagna elettorale breve, resa difficile dal momento festivo e dall'evoluzione della pandemia, a maggior ragione la candidatura per essere efficace dovrà avere già un radicamento ed essere sostenuta con convinzione dai nostri militanti chiamati ad un arduo compito". (Com)