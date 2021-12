Vaticano: Papa aggiorna norme ex Sant'Uffizio sui reati più gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha promulgato una nuova versione delle Norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, i "delicta graviora", che feriscono in modo particolare la Chiesa. Tra questi, si legge nel documento diffuso dalla sala stampa vaticana, i più gravi sono quelli "contro la morale e la celebrazione dei sacramenti". I delitti contemplati nelle norme rimangono gli stessi però diventa norma, e non più soltanto prassi, la possibilità di decretare la dimissione d'ufficio dallo stato clericale, senza processo, anche per casi contro la fede - come ad esempio quello di un prete che aderisca a una comunità scismatica sottraendosi però al processo. Il documento diffuso oggi da papa Francesco, modifica e aggiorna il testo promulgato nel 2001 da Giovanni Paolo II e già emendato nel 2010 da Benedetto XVI. Con i cambiamenti effettuati, le norme sono state armonizzate col Libro VI del Codice di diritto canonico promulgato nel maggio 2021 e in vigore da domani: c'è stato un reciproco adattamento e l'inserimento nelle norme dei nuovi canoni. (Civ)