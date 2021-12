Infrastrutture: spagnola Ferrovial si aggiudica due progetti autostradali in Texas per 142 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Ferrovial, attraverso la sua filiale statunitense Webber, ha vinto due gare d'appalto in Texas da 142 milioni di euro per la costruzione di due autostrade nelle contee di Guadalupe e Hays. Il primo dei progetti è l'ampliamento di 7,8 chilometri dell'autostrada interstatale urbana IH-10. Webber dovrà eseguire due nuovi cavalcavia sulla corsia principale e tre ponti sulla tangenziale, oltre a migliorare le strade adiacenti e le intersezioni sulle strade Zuehl e Santa Clara. Il secondo contratto prevede la costruzione di quattro ponti ad Hays ed i lavori dovrebbero iniziare nel marzo 2022. Attualmente la filiale di Ferrovial è coinvolta in 49 progetti in Texas e Georgia. Webber si è aggiudicata recentemente l'ampliamento dell'autostrada I-35 a San Antonio (Texas) per 1,2 miliardi di euro per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di una sezione senza pedaggio di più di 15 chilometri lungo l'autostrada I-35. Il progetto si estende tra le città di San Antonio, Live Oak, Selma e Schertz nelle contee di Bexar e Guadalupe ed i lavori dovrebbero iniziare nel 2022 per la durata di 6 anni. (Spm)