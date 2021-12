Afghanistan: appello Unicef, servono 2 miliardi di dollari per aiutare 24 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha lanciato l'appello-Paese più grande di sempre per rispondere urgentemente ai bisogni umanitari di oltre 24 milioni di persone in Afghanistan, metà dei quali sono bambini. L'appello dell'Unicef, per 2 miliardi di dollari, aiuterà a evitare il collasso dei servizi sanitari, per la nutrizione, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, l'istruzione e altri servizi sociali vitali per i bambini e le famiglie. “L'attuale situazione umanitaria in Afghanistan è terribile, soprattutto per i bambini. L'inverno è già iniziato e, senza ulteriori finanziamenti, l'Unicef e i partner non saranno in grado di raggiungere i bambini e le famiglie che hanno più bisogno di noi", ha dichiarato Alice Akunga, rappresentante Unicef in Afghanistan ad interim. "Mentre le famiglie lottano per avere cibo nutriente a tavola e i sistemi sanitari vengono ulteriormente stressati, milioni di bambini afghani sono a rischio fame e morte. Altri lottano per accedere all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, sono tagliati fuori dalle scuole ed esposti a maggiore rischio di violenza. Mentre la disperazione delle famiglie e dei bambini aumenta, l'Unicef sta facendo tutto il possibile per salvare e proteggere i bambini", ha detto ancora Akunga. (segue) (Com)