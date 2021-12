Afghanistan: appello Unicef, servono 2 miliardi di dollari per aiutare 24 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef stima che un bambino su due sotto i cinque anni soffrirà di malnutrizione acuta nel 2022 a causa della crisi nutrizionale e dello scarso accesso ad acqua e a servizi igienico-sanitari. Continuano le epidemie di malattie pericolose per la vita, con oltre 60.000 casi di morbillo registrati nel 2021. Si stima che 8 afghani su 10 bevano acqua contaminata batteriologicamente. Inoltre, 10 milioni di bambini rischiano di abbandonare la scuola se gli stipendi degli insegnanti non verranno pagati e questi paralizzanti livelli di povertà continueranno. Circa 4,5 milioni di bambini hanno bisogno di supporto per la salute mentale e psicosociale. Con le difficili condizioni invernali, dove le temperature possono raggiungere i -12 gradi, le famiglie lottano per riscaldare le proprie case e tenere i bambini al caldo. "L'Unicef invita fortemente i donatori a supportare i bambini dell'Afghanistan attraverso il suo appello umanitario", ha aggiunto Akunga. "Dobbiamo ricordare la nostra comune umanità e fare tutto il necessario per mantenere i bambini in vita, ben nutriti, al sicuro e in grado di imparare. Non sarà facile, ma con la vita e il benessere di così tanti bambini in gioco, dobbiamo essere all'altezza della sfida. Facciamo appello alla comunità internazionale affinché stia dalla nostra parte, spalla a spalla, in modo che i bambini dell'Afghanistan possano avere la vita e il futuro che spetta loro per diritto". (Com)