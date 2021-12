Zaki: Messa, passo importante, continuare a sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La notizia della scarcerazione di Patrick Zaki "è un passo davvero importante". Lo dice il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. "Dobbiamo continuare a sostenere Patrick e fare sentire che l’Italia è, in tanti e vari modi, accanto a lui", prosegue. "Vorrei dire anche un sincero grazie a tutti coloro che in questi anni, partendo dalle strutture del ministero degli Affari Esteri, non hanno mai smesso di lavorare per arrivare a questa prima fondamentale decisione", conclude Messa. (Rin)