Roma: stanca delle continue violenze da parte del compagno denuncia tutto, arrestato 49enne

- I Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica. Il Gip del Tribunale di Tivoli, infatti, al termine delle indagini condotte dalla Procura, ha accolto le richieste del Pm che, in stretta collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Vicovaro, si sono occupati del caso di una donna di nazionalità romena. La 52enne, agli inizi di settembre, con il sostegno dei militari della Stazione Carabinieri di Vicovaro, ha deciso di denunciare gli anni di violenze fisiche e psicologiche subite durante la relazione, per fortuna nel frattempo interrotta, avuta con un connazionale. I militari, dopo aver raccolto la denuncia, hanno fatto scattare immediatamente il protocollo operativo previsto per i casi del cosiddetto “Codice Rosso” per le vittime di violenza “di genere” appartenenti alle categorie più sensibili e a minorata difesa e per la cui gestione, la Procura della Repubblica di Tivoli è punto di riferimento a livello nazionale. (segue) (Rer)