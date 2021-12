Roma: stanca delle continue violenze da parte del compagno denuncia tutto, arrestato 49enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno permesso di accertare le condotte del 49enne che, oltre alle violenze adoperate durante la relazione, non aveva accettato neanche il termine della stessa, iniziando ad inseguire la donna nei suoi spostamenti, terrorizzandola con la sua persistente e violenta richiesta di ritornare insieme. La donna, per anni ha subito in silenzio, ma poi, con coraggio e probabilmente spinta anche dalle diverse campagne di sensibilizzazione sul tema, ha deciso di denunciare, stanca di ricevere botte dall’uomo che diceva di amarla. Con l’esecuzione della misura cautelare nei confronti dell’uomo, ritenuto dal Gip gravemente indiziato dei reati contestati, l’incubo della donna, può definirsi terminato e tutto questo grazie all’attenzione e alla meticolosità dell’indagine condotta dalla Procura di Tivoli che ha permesso una rapida risposta ad un caso delicatissimo. (Rer)