Iraq: inviata Onu incontra leader sadrista, focus su ritardo ratifica risultati elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata delle Nazioni Unite (Onu), Jeanine Hennis-Plasschaert, e il leader del Movimento sadrista, il politico e clerico sciita Muqtada al Sadr, hanno dichiarato che qualsiasi rinvio della ratifica dei risultati elettorali da parte delle autorità competenti sarebbe "inappropriato". Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq". Da quanto emerso, durante la visita a sorpresa di Plasschaert a Najaf, città sacra per gli sciiti che si trova a 150 chilometri dalla capitale Baghdad in cui si svolgerà oggi l’incontro tra le forze sciite filo-iraniane del Quadro di coordinamento sciita e i rivali del Movimento sadrista, l’inviata Onu si sarebbe complimentata con al Sadr per "il successo elettorale e la gestione della campagna", sottolineando che è normale per delle elezioni democratiche "concludersi con un vincitore e uno sconfitto". Plasschaert avrebbe elogiato anche l’Alta commissione elettorale irachena per aver gestito le elezioni "molto bene e senza errori tecnici in un contesto complicato". Entrambe le parti, infine, avrebbero definito "inappropriato" qualsiasi ritardo nella ratifica dei risultati elettorali da parte delle autorità competenti.(Res)