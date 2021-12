Trasporti: assessore Lazio, da giunta ok a passaggio Roma-Giardinetti a Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi una delibera per il passaggio definitivo a Roma Capitale della tratta Roma-Pantano della Roma-Giardinetti. Questo passaggio è fondamentale per la trasformazione dell'attuale linea ferroviaria in linea tranviaria. L'opera, già finanziata con oltre 30 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, consentirà alla città di Roma di aggiungere una nuova linea tranviaria moderna ed efficiente alla rete cittadina. (segue) (Com)